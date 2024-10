Fuoco nell’ex arena di pattinaggio: i vigili del fuoco sono intervenuti

Incendio all’ex stadio del ghiaccio: intervento dei vigili del fuoco

Nel corso della tarda mattinata di lunedì 7 ottobre, un incendio ha interessato l’ex stadio del ghiaccio Agorà, situato in via dei ciclamini a Milano. I vigili del fuoco sono giunti sul posto per estinguere le fiamme, mentre i carabinieri avviano indagini per chiarire la situazione.

L’episodio è avvenuto intorno alle 12.30, come segnalato da via Messina. Le fiamme hanno danneggiato una parte del materiale conservato all’interno della struttura abbandonata. Per gestire l’emergenza, il comando provinciale ha inviato quattro mezzi, riuscendo a controllare e spegnere il rogo.

Per fortuna, non ci sono segnalazioni di feriti o persone intossicate. Le cause dell’incendio al momento non sono note e le indagini sono in corso. La struttura, infine, non ha riportato danni significativi.