Franco Carioti, originario di Sesto San Giovanni, è stato rinvenuto privo di vita in Svizzera

Martedì 1° ottobre, Franco Carioti, un uomo di 80 anni di Sesto San Giovanni, si è allontanato da casa, raccontando a una vicina che sarebbe andato a cercare funghi. Da quel momento, non si sono più avute notizie di lui. Purtroppo, è stato rinvenuto senza vita ieri in Alta Valle Intelvi, nella provincia di Como, in una zona difficile da raggiungere sul versante svizzero. Una volta stabilita la giurisdizione, il recupero è stato effettuato da un elicottero di soccorso svizzero, che lo ha trasportato all’ospedale di Lugano per le necessarie indagini da parte delle autorità competenti. Questo incidente sembra essere avvenuto mentre l’ottantenne si trovava da solo su un sentiero, che probabilmente era scivoloso a causa delle condizioni attuali della valle. Tuttavia, al momento non si conoscono le circostanze precise della caduta. Le operazioni di ricerca erano iniziate diversi giorni fa, il 3 ottobre, dopo che era stata sporta denuncia per scomparsa, con la possibilità che si fosse diretto verso i monti del Comasco o della provincia di Varese. I vicini di casa avevano anche diffuso informazioni su di lui sui social media, condividendo foto e dettagli della sua automobile, sperando di ricevere aiuto nella ricerca. Ieri mattina, la sua auto è stata rinvenuta a Bosco Meriggio, a Lanzo d’Intelvi, confermando che si trovava effettivamente nelle zone boschive del Como. Le ricerche si sono quindi concentrate sui Monti della Sighignola, che hanno portato al suo ritrovamento e alle difficili operazioni di recupero. Se le autorità svizzere non richiederanno ulteriori indagini, come appare probabile data la natura dell’accaduto, la salma sarà presto restituita ai familiari e agli amici.