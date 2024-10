È ufficiale: lo sciopero dei mezzi di trasporto avverrà senza fasce orarie protette

È stato confermato uno sciopero dei trasporti che non prevede fasce orarie di garanzia. I treni di Trenord saranno a rischio per l’intera giornata di domenica 13 ottobre e ci sono ulteriori informazioni da considerare. Durante il fine settimana, precisamente tra sabato 12 e domenica 13 ottobre, è previsto uno sciopero nazionale del settore ferroviario. Anche a Milano e in Lombardia i treni saranno soggetti a possibili disagi, coinvolgendo sia i servizi regionali di Trenord che quelli di Trenitalia.

L’azione di sciopero è stata indetta dai sindacati Cub Trasporti e Sgb, in seguito a una settimana di proteste da parte del personale di Rfi, responsabile della manutenzione della rete. A differenza di altre città italiane, a Milano l’agitazione impatterà solo sui treni, mentre per tram, bus e metropolitana ci sarà un rischio di sciopero il 18 ottobre.

Per quanto riguarda le tempistiche dello sciopero ferroviario del 13 ottobre, Trenord ha comunicato che l’interruzione del servizio inizierà alle 21 di sabato 12 ottobre e terminerà alle 20:59 di domenica 13 ottobre. Poiché si tratta di un giorno festivo, non saranno disponibili fasce orarie di garanzia. È stato specificato che i treni con partenza prevista entro le 21 di sabato e arrivo prima delle 22 arriveranno a destinazione. Anche i treni regionali di Trenitalia in Lombardia e nelle aree vicine potrebbero subire delle variazioni. Le conseguenze dello sciopero potrebbero influenzare i servizi regionali, suburbani, aeroportuali e le tratte a lunga percorrenza di Trenord.

“Per ulteriori informazioni, si precisa che saranno accessibili sul sito www.trenord.it o mediante gli aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione ferroviaria attraverso la nostra App. Si raccomanda di prestare attenzione agli avvisi acustici nelle stazioni e alle informazioni che scorrono sui display.”