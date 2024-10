Due persone sono state arrestate dopo aver rubato un’automobile utilizzando un dispositivo elettronico per sbloccare i veicoli, per poi lasciarla parcheggiata a Cusago

Due uomini di origine uruguayana, rispettivamente di 29 e 63 anni, sono stati arrestati dalla Polizia a Cusago dopo aver parcheggiato un veicolo rubato nei pressi di un centro commerciale a Milano, nella zona di Bicocca.

Le forze dell’ordine li hanno seguiti fin dal momento in cui sono usciti con la loro auto. Gli agenti del Commissariato Comasina e del Commissariato Greco Turro erano impegnati in un’operazione di sorveglianza a Mesero, dove vivono i due. Hanno notato l’auto in cui si trovava l’uomo più anziano; dopo aver effettuato una breve sosta in un cortile, è tornato per mettersi nel sedile posteriore del veicolo guidato dal 29enne.

Il furto è avvenuto lo scorso settembre in un parcheggio a Milano, dove il 63enne ha utilizzato un cacciavite per forzare il cofano di un veicolo mentre il 29enne lo attendeva in macchina. Grazie a un dispositivo elettronico, ha aperto l’auto rubata e si è allontanato, seguito dal complice, il quale dell’operazione. La Polizia ha quindi proceduto ad arrestarli, accusandoli di furto aggravato in concorso.

Una volta arrivati a Cusago, hanno lasciato l’auto rubata in un parcheggio di un condominio. Il 63enne ha abbandonato il veicolo in via Ungaretti, mentre il 29enne lo aspettava. A quel punto, gli agenti sono intervenuti, bloccando i due e procedendo con la perquisizione. Al 63enne è stato trovato un cacciavite e una centralina aggiuntiva per la reset dell’auto e l’accensione. I due sono stati arrestati e, in aggiunta, il 63enne è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale per aver minacciato gli agenti con lo strumento durante il controllo.