Dopo un lungo periodo di 12 anni, è stato finalmente rimosso il coperchio di un antico sarcofago, esposto presso lo Spaziocultura

Dopo dodici anni dalla sua scoperta iniziale e un lungo processo di pulizia e restauro, viene finalmente presentato al pubblico il coperchio di un antico sarcofago tardo-romano, ritrovato nelle campagne di Sesto Ulteriano, nelle vicinanze della tangenziale Ovest, alla periferia di San Giuliano. L’inaugurazione si è svolta ieri alle 15, durante l’evento “Festa in Città”, alla presenza di rappresentanti delle autorità locali presso lo Spaziocultura di piazza Vittoria, dove il manufatto sarà esposto permanentemente per la visione di tutti gli interessati.

La scoperta risale al 2012, quando Maurizio Bramini, attuale presidente di Italia Nostra Sud-Est Milanese, trovò una curiosa cuspide che emergeva parzialmente dal suolo. Solo nel 2017 il sarcofago fu completamente olto, grazie anche all’intervento della Protezione civile e sotto la supervisione di Stefania De Francesco, allora funzionaria della Soprintendenza per le belle arti. Dopo le operazioni di estrazione, il coperchio è rimasto a lungo in un deposito, in attesa del completamento delle procedure necessarie per il restauro.

L’assessore alla Cultura, Nicole Marnini, ha ringraziato gli uffici comunali, la Soprintendenza e Italia Nostra per la collaborazione che ha portato alla valorizzazione di questo reperto storico, ora accessibile a tutti i cittadini di San Giuliano. “Il suo ritrovamento testimonia il patrimonio storico e culturale della nostra città”, ha aggiunto. Cristiana Amoruso, referente della sezione di Italia Nostra locale, ha sottolineato l’importanza di San Giuliano come area di grande valore storico e archeologico.