Demolizione di duemila metri quadrati di pavimentazione. Il Parco Nord si occuperà della gestione dell’area

Una nuova area di depavimentazione, frutto di una collaborazione con il Parco Nord Milano, si estende per oltre 2.000 metri quadrati ed è situata in un segmento del parcheggio del cimitero di Bruzzano. Negli ultimi anni, questo spazio era stato utilizzato come campo base per i lavori legati alla creazione della vasca di laminazione del Seveso. La Giunta di Palazzo Marino ha dato il via libera a un’iniziativa per formalizzare una convenzione tra il Comune e il Parco Nord, che sarà responsabile della progettazione e dell’esecuzione dei lavori di depavimentazione su un terreno di proprietà comunale. Una volta conclusi i lavori, il Parco Nord Milano si occuperà della cura e della gestione dell’area. Questo progetto fa parte di un insieme di interventi pianificati dall’assessorato all’Ambiente e Verde, mirato a incrementare le superfici permeabili all’interno della città. Si tratta di un passo cruciale per la salvaguardia delle risorse idriche, che contribuisce a ridurre i rischi legati all’idraulica e all’idrogeologia, oltre a svolgere una funzione di mitigazione delle temperature. I costi totali per i lavori sono stimati a 120.000 euro, a carico dell’Amministrazione. “Questo nuovo intervento è parte del nostro impegno continuo verso l’aumento delle superfici drenanti in città – afferma l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi -. È essenziale gestire le acque piovane, soprattutto considerati i cambiamenti climatici che stiamo affrontando e che influenzano sempre di più la nostra realtà urbana.” Si tratta di una significativa trasformazione di un’area che era stata precedentemente destinata a parcheggio e poi a cantiere, e che ora il Parco Nord Milano rigenererà in uno spazio naturale. La missione del Parco è infatti quella di estendersi nel contesto urbano, sfruttando competenze e una lunga esperienza nella gestione del patrimonio naturale collettivo.