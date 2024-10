Davide Piccinali, il dottore del San Raffaele, è stato rinvenuto dopo un periodo di assenza

Davide Piccinali, il medico del San Raffaele che era svanito nel nulla, è stato finalmente rintracciato. Lunedì mattina si è avuto un esito positivo: Davide è stato trovato a Vicenza. Era scomparso giovedì scorso e, secondo quanto riferito, sarebbe stato trovato in una struttura alberghiera. L’ipotesi di un allontanamento volontario sembra ora confermata. Il fratello Dario ha comunicato la buona notizia. Piccinali era stato avvistato per l’ultima volta giovedì scorso, tra Piazzale Udine e il Parco Trotter a Milano, dopo aver incontrato la madre a Brescia; avrebbe dovuto rientrare in città durante il fine settimana, ma da allora non si era più avuto suo alcun segno. La famiglia aveva lanciato un appello, sostenuto anche da Penelope Lombardia, associazione che si occupa di persone scomparse, e i suoi colleghi avevano partecipato attivamente alla ricerca. Lunedì mattina, il fratello ha dichiarato all’Ansa: “È a Vicenza, si è registrato in un hotel. Siamo insieme e sta bene.”