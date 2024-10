Davide Piccinali è stato rinvenuto a Vicenza: il medico in formazione del San Raffaele sta bene

Medico milanese scomparso ritrovato a Vicenza: felice epilogo per Davide Piccinali, specializzando in Cardiochirurgia al San Raffaele

Milano – La scomparsa del medico milanese ha avuto un felice epilogo: Davide Piccinali è stato ritrovato a Vicenza. Questo specializzando in Cardiochirurgia presso il San Raffaele di Milano, originario di Brescia, era sparito da venerdì scorso. La notizia del suo ritrovamento è stata resa nota dal fratello Dario Piccinali all’agenzia Ansa.

Ritrovamento a Vicenza

“Si trova a Vicenza, dove si era registrato in un hotel. Sono con lui e sta bene,” ha dichiarato Dario, che nei giorni precedenti aveva comunicato con i media dopo aver presentato una denuncia alle autorità. I suoi colleghi erano stati i primi a manifestare preoccupazione, non avendo visto Davide al lavoro dopo averlo salutato la sera prima. Anche la sua famiglia lo attendeva a Brescia per il fine settimana.

Appelli sui social media

La ricerca del medico aveva mobilitato anche i social media, dove erano stati lanciati appelli da parte di amici, familiari e colleghi, chiedendo aiuto per riportarlo a casa. Finalmente, questa mattina, la notizia positiva ha iniziato a circolare: Davide era stato ritrovato nel capoluogo veneto.