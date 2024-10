Davide Piccinali è stato rintracciato a Vicenza grazie all’attivazione del protocollo Rimpi e alle segnalazioni ricevute dagli alberghi. Questo è il modo in cui è stato localizzato

Milano – Secondo quanto riferito, l’attivazione del protocollo Rimpi ha permesso alle forze dell’ordine di localizzare il cellulare di Davide Piccinali, un individuo potenzialmente in pericolo, nella zona di Segrate. Durante il fine settimana, la polizia insieme ai carabinieri della Compagnia di San Donato ha avviato le operazioni di ricerca, ma il 39enne, specializzando al San Raffaele, risultava irreperibile. È probabile che il medico abbia spento il telefono e lo abbia lasciato nel comune vicino a Milano. Nel frattempo, le informazioni di Piccinali sono state registrate nel sistema delle autorità, che attiva un allerta se la persona cercata si presenta in un albergo. La prima segnalazione ha indicato la presenza di Piccinali in un hotel a Vicenza, ma quando le forze dell’ordine sono arrivate, lui era già proseguito. Esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno confermato che il medico aveva effettivamente preso una stanza a suo nome. Un secondo avviso è stato ricevuto da un’altra struttura ricettiva a Vicenza, consentendo agli agenti di rintracciare Piccinali e comprendere che si era allontanato di sua volontà.