Dai negozi tradizionali ai rappresentanti dei gruppi locali

La città celebra le sue eccellenze con un riconoscimento che va dai negozi storici ai membri di associazioni e comitati. Ieri pomeriggio, in occasione della cerimonia delle benemerenze civiche, sono stati conferiti numerosi premi dal Comune. Nella categoria “botteghe storiche”, i riconoscimenti sono andati a Giuliana Battecca, proprietaria di un negozio di abbigliamento per cerimonie da 43 anni, e ai rappresentanti del ristorante “Hua Chao” di Borgolombardo, attivo da tre decenni e uno dei pionieri della cucina cinese in città. Anche il ristorante “La Ruota” è stato omaggiato per il suo lungo impegno nel diffondere il sapore della tradizione toscana e italiana per 60 anni. È stata assegnata la qualifica di “artigiano storico” al parrucchiere Francesco Santeramo, che all’età di 80 anni continua a praticare la sua professione. Un altro hairstylist, Michele Carovigno, con 51 anni di esperienza alle spalle, ha ricevuto lo stesso onore. Lino Viviani, farmacista da oltre 30 anni, è stato premiato anche per la sua disponibilità, diventando così un punto di riferimento per la comunità di Borgolombardo. Giuseppe Gigante, attivo nel quartiere Serenella, ha messo in mostra coraggio e generosità durante un recente incendio in via Bramante, intervenendo per domare le fiamme e supportare le operazioni di soccorso. Infine, Virginio Poli è stato riconosciuto per la sua passione per il teatro, prima come attore dei Sempergiuvin e poi come fondatore della compagnia Semperimpè.

È stata onorata la docente Anna Maria Miani in memoria del suo operato, mentre Massimo Staffolani, noto attivista per l’ambiente, ha ricevuto una menzione d’onore per il suo impegno nella pulizia dai rifiuti illeciti.