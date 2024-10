Controlli recenti sui ponti della Milano-Meda: una settimana di verifiche a Paderno Dugnano, ecco il programma delle chiusure

A Paderno Dugnano, nei pressi di Milano, è attualmente attivo un monitoraggio specifico sui ponti, che prevede una serie di controlli per quattro giorni sulla Milano-Meda. Questo comprometterà la viabilità, con diversi svincoli che rimarranno chiusi e deviazioni in atto, generando timori tra gli abitanti riguardo al possibile aumento del traffico in città, dato che queste strade alterneranno a percorsi che rimangono parzialmente chiusi. I primi effetti di questi lavori cominceranno già da oggi: all’alba inizieranno le ispezioni sui ponti, in particolare in due zone, Incirano e Palazzolo. La Città Metropolitana di Milano si occuperà della loro messa in sicurezza, sostenuta da fondi regionali e metropolitani. Durante la giornata, tra le 6 e le 17, il ponte di Incirano sarà oggetto di lavori, portando alla chiusura dello svincolo per chi entra ed esce in direzione di Milano. Il traffico in arrivo da nord, ad esempio da Nova Milanese, sarà deviato verso la rete stradale interna di Paderno Dugnano prima di poter rientrare sulla Milano-Meda. Gli automobilisti dovranno navigare attraverso via Valassina, via Serra e viale della Repubblica prima di accedere alla superstrada. Domani, in direzione di Como, sarà chiuso lo svincolo di uscita di Incirano. Il traffico proveniente da sud sarà dirottato a Palazzolo, dove seguirà percorsi provinciali e comunali fino a rientrare in superstrada più avanti. Per raggiungere Nova Milanese, sarà possibile utilizzare l’uscita di Palazzolo, continuando su Sp119 e via dell’Assunta.

Tre anni fa, un distacco di calcinacci interessò questo ponte, costringendo alla chiusura degli svincoli per diverse settimane. Ora, i lavori si estenderanno anche al ponte situato presso Palazzolo Milanese. Analogamente a quanto già avvenuto a Incirano, sono previste due giornate di chiusura degli svincoli. Mercoledì, lo svincolo di via Mazzini verso Milano resterà chiuso dalle 6 alle 17. Gli automobilisti che arrivano da Nord dovranno uscire e seguire il percorso cittadino, passando per via Mazzini, via Serra e viale della Repubblica, per rientrare nella Milano-Meda attraverso l’ingresso 4. Inoltre, giovedì sarà chiuso lo svincolo 5 in direzione di Como, sempre nei pressi di Palazzolo, e in questo caso il percorso alternativo prevede una deviazione su via Valassina, uscendo a Incirano. L’ultimo controllo dei ponti della Milano-Meda in Brianza era stato eseguito all’inizio di settembre dalla Città Metropolitana.