Abbandona il suo cane sul balcone per giorni: i carabinieri trovano una scoperta sconcertante nel frigorifero del padrone

Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Cesano Boscone, vicino Milano, per spaccio di sostanze stupefacenti dopo che i carabinieri hanno trovato 800 grammi di hashish nel suo appartamento. L’intervento delle forze dell’ordine è stato sollecitato dai vicini che avevano udito i lamenti di un cane lasciato solo sul balcone per giorni, esposto al freddo e senza cibo.

Grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco, i militari sono riusciti a raggiungere il terzo piano e salvare Lupa, un molossoide in difficoltà. Una volta entrati nella casa, hanno scoperto otto panetti di droga nel frigorifero. Il proprietario del cane ha dichiarato di averlo adottato recentemente, dopo averlo trovato in strada, ma è stato anche accusato di maltrattamento animale oltre all’arresto per la droga.