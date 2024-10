A Paderno Dugnano si sono svolti incontri di supporto per i familiari dopo il tragico evento

Paderno Dugnano, 7 ottobre 2024 – A seguito della tragedia che ha colpito Paderno Dugnano, si avviano incontri per le famiglie. Il Comune ha avviato interventi fin dal giorno seguente al terribile evento, avvenuto per mano di Riccardo, un giovane di 18 anni che ha recentemente compiuto la maggiore età in carcere. Durante la notte tra il 31 agosto e l’1 settembre, nella loro abitazione, ha perpetrato un omicidio che ha coinvolto il fratellino Lorenzo, di 12 anni, e i genitori, Daniela e Fabio.

Supporto alla comunità

Dopo aver intrapreso misure di gestione dell’emergenza con un gruppo di esperti Emdr nelle scuole, per assistere studenti, insegnanti, famiglie e personale scolastico, si dà avvio ora a un ciclo di incontri aperti a tutti i cittadini di Paderno. Sono previsti tre momenti di confronto rivolti ai genitori, pensati per comprendere meglio i propri figli e favorire una genitorialità positiva. “Le sessioni toccheranno aspetti legati all’età evolutiva, un periodo ricco di significativi cambiamenti fisici, emotivi e relazionali”, precisano dalle autorità locali.

Il primo incontro si terrà mercoledì 9 ottobre, alle 21, presso l’auditorium Tilane di piazza della Divina Commedia con il titolo “SempliceMente genitori”. “L’evento intende stimolare riflessioni sul tema della genitorialità, adottando un approccio sistemico capace di cogliere la complessità e le specificità del contesto in cui ci troviamo. Saranno anche presentate pratiche e strategie educative per arricchire le conoscenze e le risorse dei partecipanti”.

**Uno sguardo sulla comunità educativa**

Cristina Veronese, esperta in Scienze pedagogiche, condurrà una discussione con le famiglie affiancata dai moderatori Alberto Policastri e Matteo Spinelli, professionisti nel campo della psicologia e membri del servizio psicologico della cooperativa sociale Duepuntiacapo.

Il secondo incontro è fissato per mercoledì 16 ottobre, con il focus su “Identità morale e lavoro di squadra in età scolare”. Durante questo evento si cercherà di approfondire tematiche legate allo sviluppo morale, all’impatto delle pratiche educative genitoriali sui comportamenti prosociali dei bambini e al modo in cui la collaborazione durante l’età scolastica influisce sul loro sviluppo cognitivo ed emotivo. “Queste saranno le questioni centrali della serata, con l’intento di offrire ai partecipanti un quadro complessivo riguardo alla crescita morale e all’importanza della cooperazione nei contesti scolastici e nella società in generale”. L’evento si terrà allo stesso orario presso il Tilane.

**Le domande degli adulti**

Martedì 29 ottobre, si svolgerà un incontro nell’aula consiliare rivolto a esplorare il ruolo degli adulti nell’educazione e la realtà dell’adolescenza. A condurre la discussione saranno Alberto Pellai, medico e ricercatore specializzato in psicoterapia dell’età evolutiva, e Elena Meroni, direttrice dell’azienda speciale consortile “Comuni insieme per lo sviluppo sociale”.

Dopo gli eventi recenti che hanno colpito la comunità di Paderno, molti adulti si interrogano su come svolgere il proprio ruolo educativo, quali segnali osservare e come interpretarli. La sindaca Anna Varisco ha commentato queste preoccupazioni, evidenziando l’esigenza di un confronto. Per questo motivo, l’area che comprende gli otto comuni del Garbagnatese, insieme all’azienda consortile Comuni Insieme e l’amministrazione di Paderno Dugnano, ha deciso di organizzare un incontro pubblico. Questo evento sarà un’opportunità di riflessione collettiva sul compito educativo degli adulti e sulla comprensione del mondo adolescenziale, con la guida del dottor Alberto Pellai, un esperto rinomato nel campo dell’età evolutiva.