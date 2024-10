A Milano, l’ex Cinema Odeon si trasformerà in una Beauty Hall della Rinascente. Scopriamo quando sarà inaugurata e quali sorprese ci riserverà questo nuovo spazio dedicato alla bellezza

Milano, 7 ottobre 2024 – Il Palazzo Odeon, situato nel cuore di Milano, sta per subire una significativa trasformazione. Dopo anni di attività come Cinema Odeon, diventerà una Beauty Hall di Rinascente. L’inaugurazione è prevista per maggio 2027, e l’area dedicata alla bellezza occuperà più di 3.000 metri quadrati, concepita come un centro esperienziale. Il progetto richiederà un investimento totale di 40 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 10 milioni contribuiti dai marchi presenti, per un ammontare complessivo che si aggirerà tra i 50 e i 55 milioni di euro.

Il nuovo sviluppo darà vita al Rinascente-district, capace di ridisegnare i flussi della zona, rinvigorendo vie come Santa Radegonda, Agnello e Corso Vittorio Emanuele. Questo distretto comprenderà il palazzo principale, il Rinascente Annex e la nuova Beauty Hall di Odeon. Il restauro mira a riportare l’ex sala del Cinema Odeon al suo splendore originario, lavorando su un recupero architettonico che preservi le origini storiche del palazzo, rimuovendo le alterazioni apportate nel dopoguerra.

In via Santa Radegonda ci si aspetta un’ampia selezione di oltre 300 marchi rinomati nei settori del trucco, della cura della pelle e delle fragranze. Il nuovo spazio offrirà anche beauty bar, trattamenti estetici, medicina estetica all’avanguardia e lanci di prodotti esclusivi. Si prevede che questa novità attiri circa tre milioni di visitatori, generando un fatturato di circa 80 milioni di euro nel primo anno di attività. Tuttavia, l’offerta non si limiterà solo al settore della bellezza.

Nella hall, uno spazio di 700 metri quadrati sarà dedicato all’area gastronomica, mentre al piano interrato si prevede la creazione di 4 o 5 sale cinematografiche, continuando così la tradizione passata. Pierluigi Cocchini, amministratore delegato di Rinascente, ha affermato: “Al momento non abbiamo ancora scelto né un operatore né un’offerta”. Ha anche aggiunto: “Speriamo di individuare un partner di alto livello capace di creare un programma interessante per un ampio pubblico”.

Il piano terra della Rinascente di Milano è attualmente riservato al settore bellezza, ma entro il 2027 verrà trasformato per accogliere accessori, gioielli e orologi. L’area dedicata agli accessori raddoppierà, arrivando a 2000 metri quadrati distribuiti su due livelli, piano terra e balconata. Questo investimento avrà un impatto significativo, facendo aumentare il fatturato dell’area accessori da 200 milioni a 370 milioni di euro nel primo anno. Cocchini ha dichiarato: “Siamo felici di poter presentare questo straordinario progetto in un luogo così emblematico per Milano”.

Il progetto di riqualificazione è stato affidato a Progetto CMR, una società di design creata dall’Architetto Massimo Roj, che festeggerà nel 2024 i suoi 30 anni di attività. L’intervento riguarda Palazzo Odeon, che ha raggiunto il secolo dalla sua costruzione. Questo complesso, con accessi in via Santa Radegonda 8 e via Agnello 5-7, si estende per oltre 15.000 mq nel centro storico e dal 2017 è considerato un bene di interesse storico-artistico, tutelato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Milano.

Progetto CMR collabora con Kryalos SGR, che sostiene il progetto di riqualificazione del Palazzo Odeon, e con Rinascente per le aree di sua competenza. Rispettando il design originale degli anni ’20, è previsto un restauro conservativo del piano interrato, che manterrà il decorato originario della “Sala 2”, in linea con le indicazioni della Soprintendenza. L’accesso a questa zona avverrà tramite la scala storica che si apre su via S. Radegonda, contribuendo a preservare un’attività culturale di rilevanza per la città, grazie a un intervento che ne faciliterà l’utilizzo. Progetto CMR si occupa anche del restauro delle facciate su via S. Radegonda e via Agnello, valorizzandole attraverso un progetto di lighting design approvato, e della riqualificazione del Portico su via S. Radegonda, inclusi il pavimento in marmo policromo, le portinerie su entrambe le vie e i corpi scala, con lavori di impermeabilizzazione della copertura. Inoltre, Progetto CMR gestisce per Rinascente le pratiche burocratiche necessarie (come varianti e nuovi pareri della Soprintendenza) e la Direzione Lavori Generale per i piani terra, primo, secondo e terzo, che ospiteranno uffici su una superficie totale di circa 7.700 mq.

La concezione di Progetto CMR per il Palazzo Odeon trae ispirazione dal profondo rispetto per questo monumento, simbolo di grande valore per i milanesi, che hanno vissuto emozioni in una delle sale di cinema più storiche e affascinanti d’Italia. Secondo Massimo Roj, Fondatore e Amministratore Delegato di Progetto CMR, l’idea centrale è quella di integrare in un’unica struttura vari aspetti legati all’intrattenimento, un concetto estremamente attuale.

L’apertura della Rinascente Odeon Beauty Hall sarà un’importante opportunità occupazionale, creando tra i 600 e i 650 posti di lavoro nei primi tre anni. Mariella Elia, managing director, ha specificato che si stimano circa 350 assunzioni nel primo anno, il 2027, per aumentare fino a 400 nei periodi successivi, includendo contratti sia part time che full time.

“Il Teatro Odeon riveste un ruolo cruciale per i milanesi e intendiamo integrare questo spazio in un vasto distretto commerciale, comprendente le vie limitrofe come Santa Radegonda, Agnello e Corso Vittorio Emanuele, per competere con le grandi capitali europee”, ha affermato Elia. Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos Sgr, ha sottolineato l’importanza di rinvigorire una zona che ha storicamente costituito un punto di riferimento per i milanesi e per i turisti. Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione Urbana, ha dichiarato: “L’amore tra la Rinascente e Milano prosegue” e ha aggiunto che la lenta chiusura dell’Odeon ha creato confusione tra i cittadini.

Il fatto che sia Rinascente a riprendere questo spazio credo sia motivo di enorme gioia, poiché Milano nutre un forte legame con Rinascente e Odeon.