A Fino Mornasco, un giovane di 21 anni senza precedenti penali è stato denunciato per aver dato fuoco a dei sacchi di rifiuti

Fino Mornasco (Como) – Un giovane di 21 anni senza precedenti penali è stato denunciato per atti di incendio doloso a Fino Mornasco, in provincia di Como. Le indagini, svolte dai Carabinieri della locale stazione, hanno portato all’identificazione del colpevole grazie all’analisi delle registrazioni delle telecamere, delle dichiarazioni di testimoni e dei confronti fotografici. Il sospettato è stato ripreso dai dispositivi di sorveglianza e riconosciuto da alcune persone che hanno assistito agli eventi. Il primo incendio si è verificato nella notte del 12 dicembre scorso, quando un contenitore per i rifiuti è stato dato alle fiamme in Via XXV Aprile da un abitante della zona. Il secondo episodio è accaduto il 12 aprile di quest’anno in Via Scalabrini, dove alcuni sacchi di spazzatura sono stati incendiati, interessando anche un armadio con i contatori del gas di un’impresa del posto. Questi due fatti hanno suscitato grande allerta tra i residenti, in particolare il secondo ha innescato timori riguardo a possibili atti di intimidazione nei confronti delle aziende locali.