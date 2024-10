Un motociclista ha perso la vita a causa di un incidente stradale mentre era alla guida della sua Harley, colpito da un’autovettura. Anche il suo cane non ha sopravvissuto all’impatto

Un grave incidente stradale ha causato la morte di un motociclista a bordo della sua Harley-Davidson. Il sinistro si è verificato durante la notte tra il 5 e il 6 ottobre sull’autostrada A7 Milano-Genova, nel tratto pavese. Mentre percorreva la carreggiata sud tra i caselli di Bereguardo e Gropello Cairoli, il motociclista è stato tamponato da una Fiat Panda, nella quale si trovavano un uomo e una donna. Gli operatori del 118 e la polizia stradale sono immediatamente intervenuti, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare a causa delle gravissime ferite, dopo essere andato a sbattere contro il guard-rail. Purtroppo, anche il cane, che si trovava in un trasportino sulla moto, ha perso la vita. La coppia nell’auto ha riportato solo ferite lievi ed è stata trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia. Sono state avviate indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.