Un medico del San Raffaele è misteriosamente scomparso, e la sua famiglia chiede aiuto: “Fateci sapere qualcosa”

Davide Piccinali, un medico specializzando di 39 anni nel campo della cardiochirurgia presso l’ospedale San Raffaele, è stato segnalato scomparso giovedì 3, probabilmente in serata. La preoccupazione è partita dalla sua famiglia, residente a Brescia, allertata dai colleghi che non l’hanno visto tornare per il turno di lavoro. “Mio fratello – racconta Dario insieme alla madre – è uscito dall’ospedale intorno alle 19. Il giorno seguente era previsto al lavoro, ma non si è mai presentato. È una persona seria e precisa, non avrebbe mai fatto tardi. Ha una grande passione per il suo lavoro. Siamo molto preoccupati che possa essere accaduto qualcosa di grave”. I medici dell’ospedale sono stati i primi a lanciare l’allerta. L’ultima volta che la famiglia l’ha visto è stata la settimana precedente, quando Davide era tornato a Brescia per celebrare il matrimonio di un amico d’infanzia. Dopo, era rientrato a Milano, abitava in via Clitumno, nel quartiere di via Padova, non lontano dal parco Trotter. La famiglia ha immediatamente raggiunto Milano e, insieme alla polizia, ha forzato la porta del suo appartamento, dove viveva da circa tre anni. “Non abbiamo trovato nessuna traccia di lui, solo la luce accesa e tutto in ordine – ha detto il fratello – questo ci fa supporre che giovedì sera sia tornato a casa e sia rimasto lì fino al tramonto. Mio fratello – ha continuato Dario – trascorreva la maggior parte del tempo lavorando e si relazionava principalmente con i colleghi. A Milano, fuori dal contesto lavorativo, non ha legami significativi, almeno così ci ha sempre raccontato; i suoi veri amici erano a Brescia”.

Davide non ha un grande amore per lo sport, però, secondo quanto raccontano sua madre e suo fratello, in rarissime occasioni si recava al Trotter durante il suo tempo libero. Ha capelli rossi che porta lunghi e legati in una coda.