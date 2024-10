Ritrovamento di sostanze stupefacenti a breve distanza da Sant’Eustorgio: la droga era occultata dietro una presa elettrica

Milano – Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato un cittadino albanese di 42 anni colto in flagrante per possesso di droga con intenti di vendita. Durante i controlli nelle aree del Navigli, la Sesta Sezione della Squadra Mobile ha scoperto che l’uomo, già arrestato nel mese di giugno 2023 per lo stesso reato, continuava a essere attivo nella vendita di cocaina.

I poliziotti hanno identificato un possibile appartamento vicino alla Basilica di Sant’Eustorgio e, nel pomeriggio di ieri, hanno osservato il soggetto uscire da via Santa Croce per dirigersi verso un edificio in via Sabotino. Dopo circa 40 minuti, al momento in cui un taxi si avvicinava, è stato fermato per un controllo. Il 42enne, trovato in possesso di oltre 700 euro in contante, ha gettato a terra tre bustine di cocaina (in totale circa due grammi).

In seguito alla perquisizione dell’appartamento in via Santa Croce, gli agenti hanno scoperto e sequestrato una piccola cassaforte nascosta dietro una presa elettrica, insieme a una scatola di legno in camera da letto che conteneva materiale per il confezionamento. Inoltre, sono stati rinvenuti 38 grammi di MDMA, 28 grammi di hashish, 2,5 grammi di “cocaina rosa” 2C-T-7, 57 grammi di cocaina, quattro pastiglie di ecstasy e ulteriori 400 euro.