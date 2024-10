Milano, incidente in un incrocio nella zona della Bicocca: due veicoli si cappottano in viale Sarca

Incidente a Milano: Veicoli si ribaltano in viale Sarca, fortunatamente nessuna ferita grave

Milano, 6 ottobre 2024 – Nella notte di oggi, domenica 6 ottobre, un incidente ha avuto luogo in viale Sarca, all’incrocio con via Chiese, nella zona di Bicocca. L’allerta è stata lanciata intorno alle 2.30, dopo che due veicoli si sono coinvolti in uno scontro, provocando il ribaltamento di entrambi. Per fortuna, i conducenti, una guardia giurata di 46 anni e un giovane di 29 anni, non hanno riportato ferite gravi. A causa della forza dell’impatto, le due automobili si sono capovolte. All’arrivo dei soccorsi, compresi ambulanze e vigili del fuoco, uno dei conducenti è stato portato al San Raffaele con codice giallo, mentre l’altro è stato trasferito in codice verde alla clinica Città Studi.