L’importanza di offrire supporto psicologico (senza costi) in ogni istituto scolastico

Caro Severini Melograni,

Recentemente, i nostri piccoli Giovanni e Lea sono ritornati a scuola e sembrano davvero entusiasti di affrontare la prima e la terza elementare. Tuttavia, Giovanni è sempre in cerca di modi per rimanere accanto alla mamma Marina, che lavora come fisioterapista e ha scelto di esercitare in modo autonomo per dedicare più tempo a loro. Così, il piccolo trova ogni tipo di pretesto, dai mal di pancia a piccole ansie, per rimanere a casa. Questa situazione sta diventando un po’ difficile e Marina comincia a sentirsi stressata. Ma sono felice di condividere una bella novità: la scuola ha avviato un servizio gratuito di consulenza psicologica, e, passo dopo passo, le cose stanno migliorando! La psicologa ha suggerito a mia nuora di dare a Giovanni un oggetto significativo, qualcosa che gli ricordi la madre; così Marina gli ha permesso di portare il suo orologio contapassi e altri piccoli gadget. Ti scrivo, cara nonna, perché questa iniziativa della psicologa mi sembra davvero positiva. La conoscevi già?

Un abbraccio,

Alessandro

Caro nonno Alessandro,

Alcune scuole hanno introdotto un servizio psicologico, ma è evidente che, specialmente dopo il Covid, c’è una crescente richiesta di accesso a professionisti del settore. I nostri ragazzi, dai più piccoli agli adolescenti come tuo nipote, devono essere ascoltati tempestivamente al primo segnale di difficoltà. In molti casi, con qualche attenzione in più, le situazioni si possono risolvere, ma è fondamentale intervenire prima dei problemi.

Presto prenderà avvio un’iniziativa che mira a garantire un supporto psicologico per tutti, grazie a un accordo firmato dal ministro dell’Istruzione e dal presidente dell’Ordine degli psicologi. I nostri giovani, i nipoti, costituiscono il nostro bene più grande e il supporto è essenziale anche per noi nonni. Non possiamo affrontare da soli un mondo che spesso porta sfide e pressioni negative, nemmeno contando solo sulla nostra esperienza.

È fondamentale dare priorità a questi tipi di consulenze: il bonus rappresenta un diritto. Ti prego di tenermi aggiornata su questo tema.

Con affetto,

Nonna