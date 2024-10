“L’ho incontrato tramite un’app di incontri e poi mi ha aggredita”: la testimonianza scioccante di una ragazza di 21 anni

Milano – Tutto è cominciato su un’app di incontri. La serata ha preso una piega inaspettata con una cena e un proseguimento in un bed and breakfast. Quella che doveva essere un’esperienza piacevole si è trasformata in un incubo per una ragazza di ventuno anni, di origine cinese e studentessa all’università Cattolica, che ieri mattina ha contattato il 112 dicendo: “Sono stata violentata”. Il giovane coinvolto, un americano di ventidue anni in città per motivi di lavoro, è ora sotto indagine per violenza sessuale. La situazione è ancora da chiarire, con indagini in corso da parte delle forze dell’ordine. Prima delle otto, la ragazza si è presentata in piazza Bottini, fronte alla stazione di Lambrate, per segnalare l’accaduto. Un’ambulanza è intervenuta per assisterla e l’ha portata, in codice verde, alla Clinica Mangiagalli per ricevere le necessarie cure mediche e supporto psicologico, mentre gli agenti iniziavano a raccogliere le prime informazioni. L’indagine della Questura è partita immediatamente. Da quanto si apprende finora, la giovane ha lasciato il bed and breakfast dopo l’incidente, non trascorrendo la notte nella struttura dove risiedeva il ventiduenne. Questa mattina, ha chiamato dai pressi di piazza Bottini per chiedere aiuto, mentre tentava di noleggiare un’auto per tornare a casa, poiché risiederebbe fuori Milano. Potrebbe aver cercato rifugio da qualcuno di fidato dopo aver abbandonato il bed and breakfast, e solo in un secondo momento ha deciso di denunciare l’accaduto. Le indagini continuano sotto la supervisione della Questura, e il caso è stato assegnato al pubblico ministero Paolo Storari.

Negli ultimi tempi, è emerso un dato preoccupante riguardo alla criminalità in Italia, in particolare per quanto riguarda Milano e la sua provincia, che occupano la posizione di vertice per quanto concerne le violenze sessuali segnalate nel 2023. Questo fenomeno, in crescita rispetto all’anno precedente, è allarmante. Nel 2023, il numero di denunce ogni 100mila abitanti ha raggiunto 18,7, un incremento rispetto al 2022, che già mostrava un aumento. Al momento, Milano e provincia si trovano al terzo posto nell’indice di criminalità, superate solo da Trieste e Bologna, che hanno rispettivamente 24 e 21,4 denunce. In sintesi, in un arco di tempo di due anni, dal 2021 al 2023, la posizione della città è scivolata dal settimo al quarto posto nel 2022, fino a raggiungere il terzo posto nel 2023.