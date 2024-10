L’ex sede del Tribunale di Cassano ha dichiarato: “La chiusura ha causato dei problemi. Attualmente ospita Spazio Città.”

Tra via Alessandro Manzoni e via Dante Alighieri, nel cuore di Cassano d’Adda, si trova un angolo verde che attira l’attenzione, simile a un’opera d’arte da contemplare. Questo piccolo parco pubblico avvolge l’edificio storico, eretto nel 1959 come sede della Pretura, che in seguito è diventato un’unità distaccata del Tribunale di Milano. La sua chiusura avvenuta nel 2013, a causa di misure di risparmio, ha lasciato il Comune con il compito di trovare un nuovo utilizzo per la struttura. Nel 2014 è stato avviato un progetto di riqualificazione: gli alberi e le panchine sono stati integrati per dare vita a un nuovo parco, creando uno spazio accogliente nei pressi degli uffici di Spazio Città, aperti nel 2015. “La chiusura del Tribunale ha avuto un impatto negativo sui servizi giuridici e sull’economia locale”, afferma l’avvocata Simona Merisi, che ha iniziato la sua carriera professionale lì. “Con il nuovo progetto, il Comune ha deciso di mantenere una continuità d’uso per l’edificio, trasformandolo in una sede per Spazio Città, una scelta positiva per non dissipare un luogo nato per servire i cittadini”.