Le intuizioni vincenti: “Creare un drone o riportarlo in volo: la passione è diventata professione.”

Gabriele Ascenti, di 44 anni, si è affermato come un innovatore nella creazione e riparazione di droni all’interno della sua piccola officina “Multirotori”, situata alla Residenza Cedri 102. Da nove anni è considerato un punto di riferimento nazionale per chiunque necessiti di assistenza con questi dispositivi tecnologici. Oggi condivide con noi la sua passione, che si è trasformata in una carriera fiorente.

Gabriele, come è iniziato questo tuo interesse? “La mia attrazione per la tecnologia e il modellismo è cominciata durante l’infanzia. Ho iniziato con la costruzione e la riparazione di aerei, elicotteri e automobili radiocomandate. Nel 2012, ho incontrato i droni, che stavano iniziando a diffondersi sui vari portali online. È stato un colpo di fulmine. Da quel momento, ho incominciato a costruirli, farli volare, romperli e, naturalmente, a ripararli.”

Come si è sviluppato questo campo? “Inizialmente, i droni erano molto diversi, pesanti e costosi. Oggi sono più leggeri ed economici, pesando anche solo 250 grammi, rendendoli accessibili a un pubblico più ampio. Nella nostra officina, che gestisco con mia sorella Alice, ho effettuato riparazioni su migliaia di droni nel corso degli anni.”

Quali tipi di danni riscontri frequentemente? “I danni più comuni riguardano la telecamera, i bracci o i motori. Tuttavia, il problema principale è spesso legato alle circostanze in cui avviene il danno. Molti utenti effettuano il loro primo volo in ambienti chiusi, come il salotto, che è un modo sicuro per distruggerli. È cruciale allenarsi in spazi aperti e privi di ostacoli per familiarizzare con i controlli.”

Qual è il prezzo di un drone e quali modelli sono attualmente più comuni? “I droni di base partono da un prezzo di circa 300 euro, mentre i modelli professionali possono arrivare fino a 10.000 euro. Si introducono costantemente nuovi dispositivi sul mercato, come avviene per gli smartphone”. Quindi, i droni sono solo un passatempo? “Assolutamente no. Oggi i droni non sono più semplicemente giocattoli per gli appassionati di tecnologia, ma si sono evoluti in strumenti avanzati e altamente performanti”. Cosa ti gratifica di più nel tuo lavoro? “Ripristinare un drone danneggiato e vederlo tornare a volare grazie alle mie riparazioni è una grande fonte di soddisfazione. Ogni intervento è una nuova sfida, ma quando un cliente se ne va contento con il suo drone funzionante, capisco di aver raggiunto il mio obiettivo. Questa è la motivazione che mi spinge ogni giorno”.