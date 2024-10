Incidente di fuoco nella zona di Milano: giovane di 19 anni in condizioni critiche

Incidente di fuoco nel Milanese: giovane di 19 anni in condizioni critiche

Nella notte si è consumata una violenta lite familiare a Novate Milanese, intorno alle 3:30, tra un uomo di 46 anni e il figlio della sua compagna. La tensione è aumentata rapidamente, passando da scambi di insulti a un confronto fisico, culminando in una sparatoria in strada. Attualmente, il ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Niguarda.

Secondo le prime informazioni, l’episodio si è verificato in via XXV Aprile, in seguito a un acceso dibattito tra un uomo albanese di 46 anni e il figlio della sua compagna, una donna ucraina di 39 anni. Durante il litigio, il 46enne avrebbe tirato fuori un’arma, e il 19enne è stato colpito al collo. In breve tempo, i servizi di emergenza del 118 sono stati allertati dagli abitanti della zona, giungendo con ambulanza e automedica. Il giovane è stato trasportato in ospedale in situazione critica ed è stato operato d’urgenza. Attualmente è in prognosi riservata e sta lottando per la sua vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rho per effettuare le indagini necessarie e chiarire le cause che hanno portato all’escalation della violenza.