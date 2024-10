Il caso del dottor Davide Piccinali: due segnalazioni in fase di esame

Milano, 6 ottobre 2024 – Sono trascorsi tre giorni dalla scomparsa di Davide Piccinali, un medico specializzando originario di Brescia attivo all’ospedale San Raffaele di Milano. Dopo che la famiglia ha lanciato un appello sui social, che ha attirato l’attenzione dei media, si sono aperte alcune possibilità, sebbene al momento non ci siano notizie certe.

“Riceviamo varie segnalazioni da persone che affermano di aver visto Davide, ma finora non ci sono aggiornamenti significativi”, ha dichiarato Dario, il fratello 39enne, scomparso venerdì mattina quando non è giunto al lavoro. È Dario a mantenere i rapporti con le testate giornalistiche e le emittenti.

La situazione attuale

“Giovedì ha terminato il suo turno di lavoro in ospedale e successivamente non abbiamo più avuto sue notizie”, ha spiegato il fratello. “L’appartamento è in ordine, come hanno verificato alcuni colleghi che sono entrati insieme alla polizia”.

Il fratello di Davide, che risiede in via Clitumno a Milano, vicino a via Padova, ha raccontato: “Domenica scorsa, dopo un matrimonio ad Ancona, si è fermato a Brescia per restituire la macchina a nostra madre. Dopodiché è tornato a Milano, con l’intenzione di rientrare a Brescia anche questo fine settimana”.

Segnalazioni da verificare

“Il fatto che ci giungano notizie – da un autista di pullman a Milano e da un’osteria di Treviglio in particolare – ci fa sperare in un allontanamento volontario, ma non conosciamo il motivo. Non aveva problemi sul lavoro e, sebbene non sia molto loquace, ci è sembrato sempre tranquillo e sereno”, ha concluso.