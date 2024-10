I Les Votives sono una band di “chic rock” emersa da X Factor. Il loro nome ha un significato particolare e le origini del gruppo risalgono a una performance in piazza Duomo. Recentemente, un commento fatto dalla band ha attirato l’attenzione sui social media, suscitando discussioni tra gli utenti

Milano – I giovani milanesi che portano il rock nel cuore. I Les Votives hanno catturato l’attenzione a X Factor 2024. Durante le Auditions, la loro interpretazione di “‘Gold on the ceiling” dei Black Keys li ha portati a conquistare il pass di Achille Lauro, che ai Bootcamp di giovedì ha deciso di farli sedere dopo aver apprezzato la loro versione di “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)” di Nancy Sinatra. Ora il gruppo si prepara ad affrontare la fase delle Home Visit: una competizione a quattro che porta direttamente ai Live, dove ogni giudice avrà solo tre artisti in gara.

I Les Votives, il cui nome significa “la musica è la nostra votazione”, sono nati a Milano e lì hanno iniziato il loro percorso. “Non abbiamo un capo, siamo piuttosto come una famiglia – hanno dichiarato i tre membri, rispettivamente di 18, 23 e 24 anni –. Ognuno di noi ha una personalità unica”. “Abbiamo suonato in piazza Duomo, facendo busking per finanziare le nostre sessioni di registrazione – hanno condiviso. – In un’occasione abbiamo raccolto 700 euro in sole due ore”. Il loro sound, un rock moderno e pulsante, trae ispirazione da artisti come David Bowie, Rolling Stones e Beatles, mescolandosi anche con le sonorità di Kasabian, Arctic Monkeys e Black Keys, creando un ponte tra l’epoca contemporanea e quella passata. “Facciamo chic rock, anche se questo termine non esiste realmente. L’abbiamo inventato noi – hanno detto presentandosi ai giudici –. La nostra ambizione è raggiungere il maggior numero di persone possibile. Il nostro messaggio è ‘vivere la vita secondo le proprie scelte’”.

I Les Votives devono conquistare uno dei tre posti a disposizione per il live, competendo con Ibrahim Guiblawi, la band milanese Patagarri e Lorenzo Salvetti. Durante l’esibizione di Salvetti su “Destri”, i Les Votives hanno suscitato diverse reazioni sui social media. Il giovane artista ha ricevuto una standing ovation per la sua interpretazione del brano di Gazzelle. Alla fine della performance, all’interno del gruppo milanese, si è verificato uno scambio di opinioni: un componente ha chiesto “È davvero così bravo?”, e l’altro ha semplicemente risposto “No”, seguito da un “Ah”. Inoltre, secondo il gruppo, Lorenzo Salvetti avrebbe selezionato un “brano che piacerebbe alle adolescenti”. Scambi di pareri sono avvenuti anche con un’altra concorrente, poi eliminata, che non sono passati inosservati agli utenti dei social.