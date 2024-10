Gianni Valdati è deceduto mentre era alla ricerca di funghi. A Sesto Ulteriano, la comunità piange la perdita del farmacista di 57 anni

San Giuliano Milanese, 5 ottobre 2024 – La comunità è in lutto per la scomparsa di Gianni Valdati, un uomo di 57 anni originario di Sesto Ulteriano, deceduto all’improvviso nella giornata di ieri in Liguria mentre si dedicava alla raccolta di funghi. Valdati si trovava in provincia di Genova con un amico, anch’egli appassionato di funghi e residente a Sesto Ulteriano, quando intorno alle 9 è avvenuto il tragico incidente. L’uomo è scivolato in un dirupo nei boschi di Barbagelata, nell’entroterra di Chiavari. L’amico, che era con lui, ha dato l’allerta. Sul posto sono giunti il soccorso alpino, i vigili del fuoco e un elicottero, con a bordo un medico del 118 che ha tentato di rianimarlo. Purtroppo, i tentativi di salvarlo sono stati vani e sono state avviate le procedure per il recupero del corpo. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Chiavari. Valdati, originario della provincia di Pavia e farmacista, lavorava presso la farmacia della Stazione Centrale di Milano. Lascia la moglie Daniela e due figli adolescenti, Ludovico di 16 anni e Leonardo di 14. La notizia della sua morte ha circolato velocemente a San Giuliano, e in particolare a Sesto Ulteriano, dove era noto anche come membro dei Rimbarunner, un gruppo di podisti che organizza eventi e raduni. Massimo Fusari, uno di loro, lo ricorda così: “Era una persona di grande generosità, sempre disponibile per gli altri. L’ultimo post sul suo profilo Facebook è una lettera ricevuta da due clienti inglesi della farmacia, in cui esprimono la loro gratitudine per il suo aiuto. Questo riassume perfettamente chi fosse”.

“Con lui ho vissuto avventure, condiviso la passione per il calcetto e il padel,” ha detto. “Il nostro legame era quello di veri fratelli e la sua amicizia mi mancherà in ogni sua forma.” Ieri, l’assessora Jessica Nobili ha fatto visita alla famiglia per esprimere le sue condoglianze a nome del comune di San Giuliano, conoscendo personalmente la persona scomparsa. Anche l’assessore Andrea Garbellini aveva un legame con Valdati: “Abbiamo condiviso un interesse per la metrologia in passato,” ha raccontato. “Era una persona dedita al lavoro. Ricevere la notizia della sua morte è stato scioccante e inaspettato: non abbiamo parole.”