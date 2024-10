Franco Carioti è stato rinvenuto privo di vita sulle montagne svizzere. La sua scomparsa risaliva a Sesto San Giovanni

Dopo giorni di intense ricerche, la notizia del ritrovamento senza vita di Franco Carioti, un pensionato ottantenne di Sesto San Giovanni, è giunta oggi. L’uomo si era allontanato martedì scorso dalla propria abitazione con l’intenzione di andare a cercare funghi, informando una vicina della sua uscita prima di scomparire. In seguito, il 3 ottobre, preoccupati per la sua lunga assenza, amici e conoscenti hanno deciso di presentare denuncia ai carabinieri, suggerendo che potesse essersi diretto verso le aree del Varesotto o del Comasco. Attraverso i social media, sono state diffuse immagini di Carioti e informazioni riguardo alla sua automobile, una Seat Ibiza grigia. Questa mattina si è verificato un cambiamento significativo quando il veicolo è stato rinvenuto parcheggiato a Bosco Meriggio, nei pressi di Lanzo d’Intelvi. Le operazioni di ricerca si sono quindi focalizzate sulla regione dell’Alta Valle Intelvi, vicino alla Sighignola, dove è stato scoperto senza vita in una zona difficile da raggiungere, sul versante svizzero. Il recupero del corpo è stato effettuato dall’elicottero di soccorso svizzero, e Carioti è stato trasferito all’ospedale di Lugano, a disposizione delle autorità giudiziarie locali.