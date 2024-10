Franco Carioti è deceduto: è scivolato in un burrone durante una ricerca di funghi

Franco Carioti, un uomo nato nel 1942, è stato scoperto senza vita dopo essere caduto in un dirupo mentre cercava funghi. Il triste ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio dopo che l’uomo, scomparso da Sesto San Giovanni (Milano), aveva comunicato a una vicina, il 1° ottobre, di recarsi in Valle Intelvi per cercare funghi. Da quel momento, non si avevano più notizie di lui, rendendolo la seconda vittima in poche ore durante la raccolta degli stessi.

Le ricerche hanno avuto inizio quando la sua auto, una Seat Ibiza grigia, è stata rinvenuta questa mattina intorno alle 7.30 nel parcheggio al Meriggio, a Lanzo d’Intelvi. I soccorsi alpini e i carabinieri di Menaggio si sono subito attivati per le operazioni di ricerca, e il cadavere è stato scoperto nella zona di Bosco Meriggio. Poiché il corpo si trovava in Svizzera, il recupero è stato effettuato dalle autorità locali con l’elisoccorso Rega, che ha successivamente trasportato il defunto all’ospedale di Lugano.