Due veicoli collidono e si ribaltano nella zona della Bicocca

Nella notte, un grave incidente ha avuto luogo in via Chiese, nella zona Bicocca, tra viale Fulvio Testi e viale Sarca, intorno alle 2:30. Due automobili, a causa di un impatto, si sono ribaltate, sebbene non sia chiaro se ciò sia avvenuto per l’elevata velocità o per una mancanza di precedenza.

Due uomini, di 29 e 46 anni, sono rimasti coinvolti e hanno riportato ferite serie. Il servizio 118 ha inviato due ambulanze e un’automedica in codice rosso; fortunatamente, una volta estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, le loro condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto.

Attualmente, gli agenti della polizia locale stanno raccogliendo dichiarazioni e verificando eventuali riprese video per chiarire la sequenza degli eventi che ha portato all’incidente.