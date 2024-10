Dalla storica postazione del 1861, dove si trovavano sei soldati, si è passati all’attuale collocazione

Nel 1861, a Cassano, iniziarono le operazioni di presidio dei carabinieri con sei uomini, parte della sottosezione di Melegnano. Nel corso del tempo, diverse strutture nella città hanno accolto i membri dell’Arma, passando dall’originaria sede al Castello Visconteo fino a quella in via Dossena. Nel 1949, la caserma fu dedicata al generale Giuseppe Perrucchetti, un militare originario di Cassano, e nel 1959 si trasferì in via Quintino Di Vona. Dieci anni dopo, la stazione carabinieri ottenne il rango di Comando di Tenenza, e nel giugno del 1976 divenne Comando di Compagnia. Data l’intensa attività dei carabinieri, nel 1992 si rese necessario un nuovo spostamento, e la sede passò da via Quintino Di Vona a via Milano. All’inizio, l’edificio era di proprietà statale, ma successivamente fu ceduto a privati, comportando un affitto annuale di 500mila euro, un importo ritenuto eccessivo. Fu così deciso di muoversi verso Pioltello. Da qui, si avviarono strategie per mantenere i carabinieri a Cassano. Nonostante vari tentativi di ristrutturare le strutture esistenti, si giunse infine alla scelta di edificare una nuova sede. Nel marzo 2023, i carabinieri hanno preso possesso della nuova Tenenza, inaugurata recentemente.