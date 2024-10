Chiara Ferragni si trova coinvolta in una doppia questione. Da un lato, deve affrontare i pubblici ministeri riguardo al caso del Pandoro gate, mentre dall’altro, la sua separazione da Fedez avviene in modo pacifico, senza conflitti o polemiche

Milano – Gli avvocati di Chiara Ferragni sono fiduciosi riguardo alla possibilità di chiudere precocemente il caso legato a Pandoro e Uova di Pasqua, prima che il processo inizi. In pratica, sperano che il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero Christian Barilli e dal suo fido Eugenio Fusco, accusandola di truffa aggravata. Questa fiducia è supportata dalla strategia di un incontro “vantaggioso” tra la Ferragni e la procura. L’avvocato Giuseppe Iannaccone, che insieme a Marcello Bana rappresenta la famosa imprenditrice digitale, ha dichiarato: “Intendiamo mantenere un dialogo aperto con i pubblici ministeri, e non escludo la possibilità che Chiara si presenti di persona”. Un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo nel tentativo di persuadere i pm e ottenere l’archiviazione del caso. I legali stanno analizzando la documentazione e stanno preparando un dettagliato documento da presentare al pm Barilli e a Fusco, con l’intento di contestare le accuse in modo giuridico. Infatti, la solidità delle accuse di truffa aggravata, che coinvolgono anche il suo collaboratore Fabio Damato, Alessandra Balocco, rappresentante legale della Balocco, e Francesco Cannillo, presidente di Ceralitalia (proprietaria del brand Dolci Preziosi), si deciderà su basi legali. La Ferragni, intanto, desidererebbe avere l’opportunità di spiegare la sua versione dei fatti direttamente alla procura, sottolineando un punto che, purtroppo, in passato non ha fruttato i risultati sperati: “È stata una mia mancanza nella comunicazione”.

I tempi in cui Chiara Ferragni indossava il maglioncino grigio di cashmere firmato Prada e viveva serena con la sua famiglia non sono più. Ora, la separazione che si sta trasformando in divorzio rappresenta un ulteriore ostacolo per l’imprenditrice digitale. Questo è stato un anno difficile che desidera mettere velocemente alle spalle. Per questo motivo, sembra intenzionata a gestire la situazione con Fedez in modo pacifico, senza scontri legali, come confermano le persone a lei vicine.

Secondo i legali di Chiara, è certo che non ha l’intenzione di contrattare: si prenderà cura delle spese per i figli, che potranno trascorrere i week-end alternati con il padre. La questione dell’assegno di mantenimento, inizialmente proposta da lei per 20mila euro al mese e offerta da lui di cinquemila, appare ormai risolta. In seguito, si è appreso che entrambi collaboreranno per il sostegno dei loro figli e che Fedez ha espresso il desiderio di gestire personalmente le spese sanitarie e sportive. Ferragni desidera chiudere la questione al più presto per poter concentrare la sua attenzione su una situazione legale che ha influito negativamente sulla sua carriera. Archiviata la relazione con Fedez e superata la battaglia legale, per lei “C’è ancora domani”.