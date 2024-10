A Senago, è stato dedicato un parco a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago: “Anche loro avrebbero dovuto divertirsi in questo luogo”

Senago (Milano) – “La vostra presenza è straordinaria; ogni gesto e ogni iniziativa che avete intrapreso ci offrono un barlume della sensazione che Giulia sia ancora con noi e che il piccolo Thiago sia qui, a giocare intorno a noi in questo parco. All’inizio di questa dolorosa esperienza, immaginare la perdita di Giulia e Thiago in un modo così tragico sembrava insopportabile. Si dice spesso che il tempo possa curare, ma non è esattamente così. Il dolore può mutare, trasformarsi in un sentimento differente; riuscendo a trovare una sorta di accordo con esso, come bimbi che tentano i loro primi passi, affrontiamo questa nuova realtà senza di loro, cercando di mantenere l’equilibrio in una vita inedita. Stiamo lavorando per adattarci, anche se non possiamo accettare la loro mancanza”.

“Le nostre esistenze sono state stravolte per sempre. Giulia ha scelto Senago per intraprendere il suo percorso come donna e come madre, e questo parco diventerà il simbolo di una persona ammirata da tutti, anche da chi non l’ha mai conosciuta. Rappresenterà la solidarietà, l’affetto di un’intera comunità e l’amore che si oppone alla violenza di genere, per i bambini che necessitano della presenza materna. Infatti, una madre è un rifugio, una spalla su cui sfogarsi e la calma dopo la tempesta; così Giulia sarebbe stata per Thiago. Vi siamo grati per essere sempre stati al nostro fianco nel nostro enorme dolore, non dimenticando mai Giulia e Thiago”.

Il messaggio da parte di mamma Loredana e papà Franco Tramontano alla comunità di Senago è stato pronunciato durante la cerimonia di dedicazione di un parco in via Novella a Giulia Tramontano, la giovane uccisa il 27 maggio 2023 dal suo fidanzato Alessandro Impagnatiello. Giulia era incinta di sette mesi al momento della tragedia.

Negli ultimi mesi, il Comune ha riqualificato quella zona verde, situata di fronte all’abitazione di Giulia e del suo compagno, aggiungendo giochi per bambini. Questo luogo, un tempo poco noto e frequentato, è diventato tristemente famoso dopo il femminicidio, ma ora assume un nuovo significato. “Vogliamo trasmettere un messaggio forte, onorando la memoria di Giulia e Thiago non solo con tristezza, ma anche con un sorriso. Questa area verde sarà un luogo di accoglienza per genitori e bambini, proprio come Giulia e Thiago avrebbero desiderato – ha affermato il sindaco Magda Beretta – i giochi che abbiamo installato simboleggiano speranza per il futuro, perché i piccoli rappresentano il nostro domani”.

Subito dopo il tragico evento, l’amministrazione aveva formato un gruppo di lavoro per tenere viva la memoria di Giulia attraverso diverse iniziative. “La creazione di un parco in questo spazio è stata la nostra prima proposta – ha dichiarato Ornella Lavandini, consigliera comunale con funzioni di coordinatrice – auspichiamo che quest’area ludica possa offrire ai bambini momenti di svago e diventare un punto di incontro per mamme, dove scambiare esperienze e confidenze. Parlare è fondamentale per affrontare situazioni difficili. Che Giulia e Thiago possano essere d’ispirazione per molte donne”.