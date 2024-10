Violenta rissa a Novate Milanese termina con sparo: ragazza di 19 anni in condizioni critiche. Indagini in corso per comprendere le cause

Una rissa violenta si è conclusa con un colpo di pistola in strada a Novate Milanese, comune alle porte di Milano. Questo grave incidente è avvenuto poco dopo le 3:30 nella notte tra sabato e domenica: una ragazza di 19 anni è attualmente in condizioni critiche presso l’ospedale Niguarda di Milano. Stando alle prime informazioni raccolte, il conflitto armato si è verificato in via XXV Aprile al termine di un acceso confronto tra un uomo di 46 anni, di origine albanese, e il figlio della sua compagna, una donna ucraina di 39 anni. Il giovane è stato colpito da un proiettile al collo, trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso e operato immediatamente. I carabinieri di Rho sono intervenuti per chiarire la dinamica e le motivazioni che hanno portato all’accaduto.

