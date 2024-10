Utilizzando un cacciavite e un dispositivo elettrico, hanno forzato e sottratto un veicolo nella zona della Bicocca: sono stati fermati dalle autorità

A Cusago, nei pressi di Milano, due cittadini uruguaiani, di età rispettivamente di 29 e 63 anni, sono stati arrestati per aver rubato un’auto in zona Bicocca. Gli agenti di polizia hanno notato un’auto in via San Bernardo con a bordo il 63enne, che era entrato in un cortile condominiale ed era uscito poco dopo per sedersi sui sedili posteriori di un veicolo guidato dal più giovane. Gli agenti hanno iniziato a seguire l’auto, che dopo aver attraversato vari comuni dell’hinterland, ha raggiunto via Lombardi a Milano attorno alle 10. Qui, il 63enne è uscito e ha tentato di forzare un altro veicolo usando un cacciavite, riuscendo a forzare il cofano e ad aprire la portiera con un attrezzo elettronico. Dopo essersi allontanato con l’auto rubata, il 29enne lo ha seguito a distanza. Una volta arrivati a Cusago, il 63enne ha abbandonato il veicolo rubato in un parcheggio condominiale, mentre il suo complice attendeva all’uscita. Gli agenti hanno provveduto a fermarli e a eseguire una perquisizione: il 63enne è stato trovato in possesso di un cacciavite e di una centralina per il reset dell’auto. Entrambi sono stati arrestati, mentre il più anziano è stato anche denunciato per aver minacciato gli agenti con il cacciavite durante il controllo.