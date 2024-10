Studentessa cinese di 21 anni soccorsa dopo episodio di violenza: autorità indagano e cercano il responsabile

Una studentessa universitaria di 21 anni, originaria della Cina ma residente in Italia, è stata soccorsa sabato mattina attorno alle 8 in piazzale Bottini, vicino alla stazione di Lambrate a Milano. La giovane, visibilmente scossa, si trovava in difficoltà mentre cercava di affittare un’auto e ha immediatamente contattato le forze dell’ordine per ricevere assistenza. Anche i servizi sanitari d’emergenza sono intervenuti in seguito alla sua segnalazione di violenza. È stata quindi trasferita alla clinica Mangiagalli, specializzata in casi di aggressioni sessuali.

Episodio di violenza

La giovane ha raccontato di aver conosciuto un ragazzo su un’app di incontri la sera precedente. Dopo aver trascorso del tempo assieme, lo avrebbe seguito nel suo alloggio, dove sarebbe avvenuto l’episodio di violenza, caratterizzato da un rapporto non consensuale. Dopo l’accaduto, la studentessa è riuscita a fuggire e a cercare aiuto. Le autorità stanno ora esaminando il suo racconto, che sembra contenere elementi credibili, e stanno attivamente cercando di rintracciare il ragazzo coinvolto.