Un incidente stradale ha coinvolto un veicolo che si è capovolto, causando ferite a sei persone, compresi alcuni adolescenti

Incidente a Milano: sei persone ferite, incluso ragazzi minorenni

Nella notte, un incidente ha coinvolto un veicolo che si è ribaltato in via Garigliano, vicino a piazzale Lagosta. È accaduto intorno alle 3 e al momento le motivazioni rimangono da chiarire. Diversi feriti sono stati segnalati, tra cui tre giovani tra i 16 e i 17 anni, un ragazzo di 19, un uomo di 30 e una donna di 25 anni. Anche se nessuno di loro è in pericolo di vita, si stanno attualmente raccogliendo informazioni sulla dinamica dell’accaduto grazie all’intervento della polizia, che sta esaminando registrazioni di telecamere di sorveglianza. I feriti, dopo aver ricevuto le prime cure dal personale del 118, sono stati trasferiti agli ospedali Niguarda e Fatebenefratelli per ulteriori accertamenti. Non è stato specificato se altre auto siano state coinvolte.