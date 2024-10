Un appassionato di funghi della zona di Milano ha perso la vita dopo essere scivolato in un burrone

Cercatore di funghi muore dopo una caduta in un dirupo vicino a Genova

Un cercatore di funghi di 57 anni originario di San Giuliano Milanese ha perso la vita dopo essere caduto in un dirupo nella provincia di Genova. L’incidente è avvenuto sabato mattina, intorno alle 9.

Il momento della caduta

Dopo la caduta, un amico che si trovava con lui ha dato l’allerta, facendo scattare i soccorsi nei boschi di Barbagelata, a breve distanza da Chiavari. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi alpini e i vigili del fuoco, mentre un elicottero ha portato un medico del 118 per tentare di stabilizzare il ferito. Nonostante le intense manovre di rianimazione, il tentativo di salvargli la vita non ha avuto successo. La caduta, avvenuta dopo un volo di tre metri, ha causato traumi fatali. In seguito, sono iniziate le complesse operazioni per il recupero della salma.