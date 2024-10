Superenalotto: Jackpot raggiunge 85 milioni e 100mila euro, segui l'estrazione in diretta. Numeri vincenti: 47 41 13 84 81 58. Lotto: Numeri estratti per ogni città. Simbolotto: I simboli estratti. 10eLotto: Numeri vincenti e bonus

Milano, 5 ottobre 2024 – Un premio da favola, o per molti da incubo, continua a catturare l’attenzione degli italiani. Il jackpot della sestina vincente del Superenalotto ha raggiunto cifre astronomiche: 85 milioni e 100mila euro. Questa sera, durante il concorso numero 159 di sabato 5 ottobre 2024, seguiremo l’estrazione in diretta, sia del SuperEnalotto che di Lotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono 47 41 13 84 81 58 e il numero jolly è 4. Se volete controllare risultati di estrazioni precedenti, visitate il nostro archivio SuperEnalotto per scoprire se avete avuto fortuna. L’appuntamento per l’estrazione dei numeri fortunati è fissato per le 20. (In aggiornamento)

Combinazione vincente del Superenalotto

Ecco la combinazione vincente del Superenalotto: 47, 41, 13, 84, 81, 58. Il numero Jolly è 4 e il numero Superstar è da considerare. Le vincite per il concorso Superenalotto/Superstar sono le seguenti:

Numeri estratti per il Lotto

Per quanto riguarda il Lotto, i numeri estratti sono i seguenti:

BARI: 68, 72, 67, 14, 56

CAGLIARI: 2, 28, 61, 9, 13

FIRENZE: 29, 25, 42, 67, 59

GENOVA: 38, 67, 2, 8, 53

MILANO: 52, 47, 88, 74, 55

NAPOLI: 2, 24, 71, 17, 80

PALERMO: 11, 79, 73, 52, 26

ROMA: 10, 14, 71, 82, 17

TORINO: 35, 41, 64, 2, 29

VENEZIA: 17, 45, 18, 71, 13

NAZIONALE: 46, 78, 9, 35, 2

Simboli estratti per il Simbolotto

Per il Simbolotto, i simboli estratti sono: 27 (scala), 33 (elica), 19 (risata), 35 (uccello), 12 (soldato).

Numeri vincenti per il 10eLotto

Infine, per il 10eLotto, i numeri vincenti sono: Numero oro, doppio oro e i numeri extra.