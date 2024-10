Sono stati riavviati i lavori per la costruzione della Casa di Comunità a Gaggiano

I lavori per la costruzione della Casa di Comunità a Gaggiano sono ufficialmente ripresi, dopo un’interruzione durata tre anni, con l’obiettivo di inaugurare la struttura nel 2025. Questa nuova Casa di Comunità è concepita per riportare i servizi sanitari nel territorio, favorendo una rete socio-sanitaria capace di rispondere alle necessità della popolazione. Essa prevede l’inserimento di medici di famiglia, specialisti, un centro prelievi e anche posti letto per i malati cronici.

Il progetto si concretizzerà in via Marconi 10, dove verranno offerti per dodici ore al giorno interventi specialistici e un servizio per le prenotazioni. L’inaugurazione del cantiere è avvenuta venerdì, con la presenza del sindaco Enrico Baj, del vice sindaco Francesco Berardi, dell’assessore Eleonora Bortolotto e del direttore dell’ASST Ovest Milanese, Giovanni Guizzetti.

Il completamento dell’opera è previsto tra aprile e giugno del 2025, con un costo stimato di quasi due milioni di euro, per la maggior parte finanziati attraverso il PNRR. La delibera che dà il via a questo progetto risale all’estate del 2022, approvata dalla giunta dell’allora sindaco Perfetti con la Lista “Insieme per Gaggiano”. L’AAST avrà la responsabilità di gestire e organizzare i servizi, assicurando l’approccio territoriale nella sanità.

Il Comune ha ricevuto un finanziamento completo di 1.818.000 euro dall’Unione Europea, come parte del progetto PNRR “Next Generation EU”.