Rimossa l’antenna controversa situata in viale Fulvio Testi

La rimozione dell'antenna a Cinisello Balsamo segna la fine di una lunga battaglia legale e apre la strada a nuove regole per l'installazione di antenne nel territorio

Cinisello Balsamo (Milano) – Recentemente, la maxi antenna situata al condominio di viale Fulvio Testi 176 è stata rimossa, in ottemperanza all’ordinanza di demolizione emessa dal Comune durante l’estate. Questa azione segna la conclusione di una questione protrattasi nel tempo, caratterizzata da vari conflitti tra la palazzina, l’amministrazione comunale e la società Rf Com. “Per i condòmini, i lavoratori e il legale del condominio è stata una settimana complessa – hanno testimoniato alcuni residenti, che si erano uniti in un comitato (nella foto) –. Il 15 agosto avevamo già trionfato in una causa, ricevendo un risarcimento”. Rf Com era ricorsa in appello, lamentando il fatto di essere stata privata dell’accesso alle soffitte dove si trovavano gli apparecchi necessari al funzionamento del traliccio. “Nessuno ha mai impedito l’accesso all’antenna irregolare”.

Ordinanza di demolizione

Dopo questa sentenza, il Comune di Cinisello Balsamo ha rifiutato la richiesta di sanatoria per l’antenna, aderendo alla mancanza di documentazione necessaria. Inoltre, una precedente ordinanza di demolizione risalente al 19 maggio 2022 era stata annullata in seguito al ricorso della Rf Com e a una decisione del Tar di Milano del 4 marzo, ma il Comune ha successivamente emesso una nuova ordinanza. Come specificato nell’ultimo documento, alla fine di agosto è stato ordinato “alla Rf Com Srl e, per l’occorrenza, al condominio Le Plejadi di viale Fulvio Testi 176, in quanto proprietario del lastrico solare dove l’antenna è installata, di procedere alla demolizione delle opere realizzate illegalmente e di ripristinare la condizione precedente entro 90 giorni dalla ricevuta della presente ordinanza”.

Modifica al piano urbanistico

Con la modifica al piano urbanistico, gli uffici sono al lavoro per creare un regolamento che stabilisca i criteri e le aree dove potrebbero essere installate nuove antenne nel territorio.