Un'innovativa visione urbana: studenti italiani si riuniscono per l'evento "Hackaton for Inspiring Cities" promosso da Coima in onore del suo cinquantesimo anniversario

Milano, 5 ottobre 2024 – Un’innovativa visione urbana elaborata da un gruppo di 130 studenti. Universitari provenienti da tredici istituti italiani, otto localizzati a Milano e cinque a Roma, si sono riuniti nel quartiere di Porta Nuova per partecipare all’evento “Hackaton for Inspiring Cities”. Questa iniziativa è stata promossa da Coima, azienda operante nella gestione degli investimenti, in onore del suo cinquantesimo anniversario. I progetti realizzati dagli studenti saranno esposti giovedì 10 ottobre presso il cantiere del Villaggio Olimpico, in una location storica come l’ex scalo di Porta Romana a Milano.

Evento “Hackaton for Inspiring Cities”

L’evento attirerà architetti e rettori nelle ore del mattino, seguiti da figure influenti del settore economico, sociale e culturale nel pomeriggio. Alla conclusione della giornata, poco prima della presentazione del volume “Inspiring Cities” di Fulvio Irace, verrà annunciato il team che ha conseguito il primo posto nella competizione.

Partecipanti all’Hackaton

Partecipano all’Hackaton le seguenti università: Politecnico, Bocconi, Cattolica del Sacro Cuore, Humanitas, IULM, Università Statale, Bicocca e San Raffaele da Milano, e Luiss, Campus Bio-medico, Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre da Roma.