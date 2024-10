Nella zona centrale, è stato scoperto un commercio illegale di oro. Sono stati confiscati gioielli per un valore di 2 milioni di euro

I beni di valore sequestrati sarebbero un sogno per qualsiasi collezionista. Un gioielliere situato nel cuore di Milano, specializzato in gioielli d’epoca, è stato denunciato per attività illegale dalla Guardia di Finanza, che ha preso in custodia oggetti per un valore di due milioni di euro. I membri del Secondo Nucleo Operativo Metropolitano hanno scoperto che da diversi anni il titolare non era registrato presso l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), obbligo legale per chi si occupa di commercio di oro e preziosi, parte delle misure anti-riciclaggio. A seguito delle indagini, il gioielliere è stato denunciato e l’autorità giudiziaria ha autorizzato una perquisizione nel suo negozio, dove sono stati rinvenuti e sequestrati 388 oggetti, tra cui gioielli storici e orologi di alta gamma, per un totale di due milioni di euro. Si tratta di articoli realizzati in oro, argento, platino e pietre preziose. “Questa operazione rientra nelle più ampie strategie di prevenzione e contrasto al riciclaggio messi in atto dal Corpo – hanno spiegato le Fiamme Gialle in un comunicato – e rappresenta una chiara testimonianza dell’impegno continuo a tutela della comunità e della solidità del sistema economico-finanziario del Paese, teso a mantenere la legalità e proteggere cittadini e imprenditori che rispettano le norme.” Una grave conseguenza legale, quindi, per il commerciante che avrebbe condotto un’attività illegale, infrangendo le normative destinate a contrastare il riciclaggio e altri reati.