Milano, una giovane di 21 anni ha sporto denuncia per violenza sessuale, dichiarando di essere stata vittima di un’aggressione da parte di un ragazzo incontrato tramite un’app per appuntamenti

Milano, 5 ottobre 2024 – Una ragazza di 21 anni, di origine cinese, ha sporto denuncia per violenza sessuale stamattina nella città lombarda. È stata soccorsa intorno alle 8 in piazza Bottini, nei pressi della stazione di Lambrate, mentre tentava di noleggiare un veicolo per tornare a casa. Nel frattempo, ha contattato la polizia di Stato. Sul luogo è intervenuto anche il personale del 118, che, dopo aver raccolto la sua denuncia, l’ha portata alla clinica Mangiagalli di Milano, specializzata nel trattamento di tali casi. Da quanto riferito, la giovane avrebbe incontrato un ragazzo tramite un’app di incontri il venerdì sera. Dopo aver trascorso del tempo insieme, lo avrebbe seguito nel suo alloggio, dove presumibilmente si sarebbe verificata la violenza di cui ha parlato nelle sue dichiarazioni. La Questura ha avviato un’indagine per far luce sulla vicenda.