L’economia di Milano: tendenze nei consumi e variazioni di costo

L’economia della Lombardia sta sempre più seguendo le performance della regione milanese, che registra ormai record nell’attrattività turistica. Questa situazione è accompagnata da una domanda notevole per investimenti immobiliari legati al settore dei servizi e all’ospitalità, superando le aspettative più ottimistiche. Verso la fine dell’anno, si prevede che l’economia regionale possa crescere del 7% rispetto al 2019, mentre Milano potrebbe addirittura superare il 10%. Tuttavia, si percepisce un’inquietudine crescente nel clima economico. Gli ordini per le industrie manifatturiere continuano a diminuire, i livelli di magazzino aumentano e le previsioni per la produzione nei prossimi 6-8 mesi sembrano peggiorare. Anche i prestiti a supporto delle imprese manifatturiere mostrano un abbattimento, che prosegue dalla contrazione già avviata nel 2023. Le piccole imprese sono quelle che più di tutti subiscono questa diminuzione, che supera il 10%, mentre le medie imprese ne risentono in misura minore. Gli investimenti nel settore manifatturiero sono scarsi; il piano Transizione 5.0 del Governo dovrebbe incentivare il settore, ma è cruciale semplificarne l’accesso per tutti gli operatori. I consumi si mantengono stagnanti, e gli effetti dell’inflazione pesano fortemente sulle classi medie, che un tempo erano i principali protagonisti della spesa. Finora, il settore della ristorazione e dell’ospitalità ha sostenuto l’economia, creando un effetto positivo anche sul commercio, soprattutto a Milano e in altre aree turistiche lombarde come Como, che sta vivendo un notevole slancio attrattivo con una spesa pro capite tra le più elevate in Italia.

Alla luce delle informazioni fornite, risulta cruciale che le istituzioni pubbliche potenzino i loro servizi, con particolare attenzione ai trasporti, alla gestione delle informazioni e all’attrattività della regione. È importante organizzare eventi, mostre e fiere di alta qualità. Il settore privato, dal canto suo, deve continuare a migliorare la qualità dei propri servizi, garantendo che non siano accessibili solo ai più facoltosi. È essenziale evitare l’incremento dei prezzi, che in un contesto di inflazione attorno al 2% ha raggiunto oltre il 5%. Tale aumento, insieme a quelli già presenti, potrebbe dissuadere i turisti internazionali, un settore cruciale per l’economia di Milano e oltre.