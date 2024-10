Le metropoli diventano più serene grazie a “Smart”

Controlli straordinari condotti dalle forze dell’ordine nei comuni di Cesano e Corsico, grazie a una collaborazione per i servizi Smart, sostenuti dalla Regione Lombardia. A Cesano, gli operatori hanno ispezionato 89 veicoli e identificato 95 individui. Durante l’operazione, sono stati effettuati 20 test alcolemici e redatti 12 verbali per infrazioni al codice della strada. I controlli si sono focalizzati sulle principali arterie viarie della località: la Nuova Vigevanese e via Isonzo.

A Corsico, nel mese di settembre, sono state organizzate 6 serate dedicate a questi controlli straordinari. Complessivamente, sono stati eseguiti accertamenti su 139 persone e 80 veicoli. Sono stati emessi 25 verbali, comprendenti casi di guida senza patente, stati di ebbrezza (con un individuo positivo su 81 sottoposti a etilometro), oltre a mancanze di assicurazione e revisione. Sono stati altresì effettuati 10 controlli su negozi e 7 interventi per disturbo alla quiete pubblica. In uno dei 16 interventi su richiesta, gli agenti hanno rintracciato e denunciato un giovane di 20 anni sorpreso a utilizzare una scacciacani in modo inappropriato durante una celebrazione di fidanzamento.

I due assessori responsabili della Polizia locale hanno espresso gratitudine nei confronti degli agenti e hanno enfatizzato “l’importanza della collaborazione, anche tra diversi Comandi, per garantire efficaci controlli in un’area dove i confini comunali sono poco definiti e le zone si sovrappongono”, ha dichiarato l’assessora di Cesano, Maria Pulice. L’assessore di Corsico, Stefano Salcuni, ha messo in evidenza come “risultati come quelli ottenuti negli ultimi servizi dimostrino che molte persone ancora non rispettano il codice della strada”.