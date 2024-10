La Prefettura è intervenuta, quindi è stato annullato lo sciopero nel settore dei trasporti

Il sindacato ORSA ha scelto di cancellare lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano, inizialmente previsto per il 5 ottobre 2024. Questa decisione è stata presa in seguito a un provvedimento del Prefetto di Milano, che ha richiesto l’annullamento dell’azione di protesta. La comunicazione ufficiale è giunta dalla prefettura cittadina. Originariamente, lo sciopero era stato indetto dal sindacato S.N. ORSA in rappresentanza dei lavoratori nel settore dei trasporti Autoferro-TPL e avrebbe dovuto occupare l’intera giornata. Tuttavia, il Prefetto Claudio Sgaraglia ha disposto questa misura, evidenziando la necessita di preservare l’ordine pubblico. Un fattore cruciale alla base della precettazione è stato l’importante partita di calcio tra Inter e Torino, fissata per la stessa data, per la quale si prevedeva la presenza di circa 65.000 spettatori. Questo incontro è stato giudicato un potenziale rischio per la sicurezza, soprattutto durante le ore dello sciopero, che si sarebbero estese dalle 18.00 fino alla conclusione dei servizi di trasporto. In aggiunta alla partita, Milano sarebbe stata teatro di varie importanti manifestazioni quel sabato, tra cui un presidio organizzato dall’Associazione Palestinesi in Italia, a sostegno di Gaza e Libano, con una previsione di almeno 500 partecipanti. La coincidenza tra le azioni dei manifestanti e l’afflusso dei partecipanti allo sciopero avrebbe potuto complicare ulteriormente la situazione della sicurezza. In conclusione, l’accavallarsi di eventi sportivi e manifestazioni pubbliche ha spinto le autorità a prendere misure preventive per assicurare la sicurezza e l’ordine a Milano in quella giornata particolarmente critica.