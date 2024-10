“La Lombardia rappresenta il futuro per i giovani.” Programmi potenziati grazie al nuovo bando

Tre nuovi sportelli Informagiovani apriranno a Pioltello, Segrate e Rodano grazie a un finanziamento di 60mila euro proveniente dalla Regione Lombardia, nell’ambito del progetto “La Lombardia è dei giovani”. Questo intervento mira a potenziare i servizi per i giovani sotto i 35 anni, con particolare attenzione a lavoro e studio. Tra le attività già in atto ci sono i Career day e numerose iniziative per l’inserimento professionale. Collaborano con i comuni anche le associazioni “Saint George and the Dragon” e “AmbienteAcqua Aps”.

La sinergia tra questi enti ha dato vita al progetto “Giovani al centro”, che ha ottenuto un ottimo risultato, posizionandosi al secondo posto nella graduatoria e garantendo il massimo finanziamento per ciascuna proposta. Il fine dell’iniziativa è quello di supportare i giovani nella definizione del loro percorso di vita e professionale, valorizzando le opportunità esistenti nel territorio e introducendo nuovi strumenti innovativi.

Inoltre, si prevedono programmi di tirocinio con le scuole: gli studenti avranno l’opportunità di contribuire alla realizzazione del piano di comunicazione degli sportelli Informagiovani, creando contenuti per i social media come post, video e foto, e progettando attività promozionali su temi quali la mobilità internazionale e il servizio civile. In questo modo, si rafforza la collaborazione tra comuni di diverse dimensioni, ampliando le possibilità per i giovani. “Questo è un risultato significativo, frutto della sinergia tra i nostri uffici e il settore no-profit,” sottolinea Marta Gerli, assessora competente, evidenziando l’impatto che l’iniziativa avrà a livello distrettuale.

Grazie ai fondi ricevuti, gli Informagiovani potranno trasformarsi in spazi più accoglienti e stimolanti, fornendo assistenza specializzata per la formazione e l’impegno attivo dei giovani. Tra le varie attività, emerge il salone dell’orientamento, un evento annuale che invita le università più rinomate della Lombardia, oltre a imprese e agenzie di collocamento, per supportare i neolaureati nella scelta del percorso più adatto. Il Career Day rappresenta un’importante iniziativa che evidenzia la capacità di realizzazione. Con l’incremento delle risorse disponibili, il progresso è assicurato.