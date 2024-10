La celebrazione della Polizia comunale di Milano ha portato a un incremento di un milione di contravvenzioni. Mirabelli assicura: “Aumenteremo il numero di agenti nelle strade”. Si prevede di finalizzare l’accordo entro la fine dell’anno

Milano, 5 ottobre 2024 – Un numero significativo emerge: dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024 sono state elevate 4.001.855 multe per infrazioni al Codice della strada. Si tratta di un incremento di quasi un milione rispetto ai tre milioni di sanzioni registrate nello stesso periodo dell’anno precedente, durante le celebrazioni per il 164° anniversario della fondazione della Polizia locale milanese. Nessun rilascio di clemenza da parte di “ghisa”, autovelox e telecamere, che hanno vigilato rigidamente su divieti di accesso nelle Ztl e sul rispetto dei limiti di velocità. Inoltre, ieri mattina, all’Arena civica, abbiamo assistito all’entrata in scena del nuovo comandante della Polizia locale, Gianluca Mirabelli, che ha succeduto Marco Ciacci, ora a capo della Direzione specialistica Legalità e Controlli del Comune, a partire dal 1° ottobre.

Mirabelli, 46 anni e appartenente alla terza generazione di vigili, è diventato agente a Vigevano nel 2001. Con un passato da pugile di cinque anni, inclusi due incontri professionistici, e una laurea in Scienze Politiche, è stato incaricato dal sindaco Giuseppe Sala di riportare i ghisa nelle strade. Durante una celebrazione all’Arena, il nuovo comandante ha dichiarato: “L’amministrazione ha già definito le priorità: il nostro obiettivo principale è aumentare la presenza degli agenti sul territorio. Ho preso questo impegno dal primo giorno e sono fiducioso di non deludere le aspettative con l’aiuto della mia squadra”.

Una delle sfide da affrontare è la complessa negoziazione con i sindacati riguardo al potenziamento dei turni serali e notturni. Tuttavia, Mirabelli si sente ottimista: “Non ho dubbi sulla possibilità di raggiungere un accordo. Puntiamo a chiudere la questione entro la fine dell’anno. Sono sicuro che non ci saranno difficoltà”.

E riguardo ai nuovi incarichi per i ghisa? Il comandante chiarisce: “Ci concentreremo sulla sicurezza urbana e stradale e sulla gestione della viabilità. È fondamentale essere più visibili e rispondere alle richieste dei cittadini, che si lamentano della nostra assenza. Dobbiamo fare fronte a queste necessità”. A proposito delle lamentele dei milanesi riguardo ai vigili di quartiere, Mirabelli assicura: “Ora potranno finalmente vederli. È una promessa che faccio con soddisfazione”.

Poco dopo, Sala evidenzia: “Stiamo aumentando il numero di vigili – negli ultimi due anni e mezzo abbiamo aggiunto 242 agenti nelle strade – ma è fondamentale che siano visibili in ogni momento, nei diversi quartieri. Questa è la nostra priorità. È importante sottolineare che la responsabilità della sicurezza urbana da parte dei vigili è solo parziale, quindi è necessaria una sinergia con le altre forze dell’ordine. Nel frattempo, stiamo procedendo con la riorganizzazione del corpo.” Marco Granelli, assessore alla Sicurezza, fa il punto sulla forza della Polizia locale e sugli obiettivi per il prossimo anno: “Il numero di agenti in strada è aumentato. Dalla prima tornata di assunzioni a maggio 2022 fino ad oggi, abbiamo reintegrato 707 uomini e donne che potenziano il lavoro della Polizia locale, portando il Corpo a un totale di 3.037 componenti, rispetto ai 2.800 di prima. Quest’anno, abbiamo una media di 23 pattuglie in più al giorno. In particolare, durante le ore serali, siamo passati da 9 a 14 pattuglie, e di notte da 4 a 8. Tuttavia, il nostro obiettivo rimane quello di arrivare a 3.350 agenti, con una media di 30 pattuglie serali e 15 notturne. Abbiamo anche modificato il rapporto tra servizi interni ed esterni: nel 2023, il 52% erano attività interne e il 48% esterne, mentre nel 2024 prevediamo di avere il 46% per i servizi interni e il 54% per quelli esterni.”

L’opposizione di centrodestra si prepara a scrutinare il Comune e il nuovo comandante. Samuele Piscina, esponente della Lega, sottolinea che “gli agenti non devono limitarsi alla regolazione del traffico, ma devono collaborare con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza”. Alessandro De Chirico di Forza Italia osserva: “Il sindaco richiede a Mirabelli una maggiore presenza di agenti sul territorio. Perché non ha fatto la stessa richiesta al precedente comandante?”.