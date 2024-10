La caffetteria ubicata nella Darsena ha ricevuto un bando che non ha attirato alcuna offerta

Nella delibera del Comune si constata che “non sono giunte adesioni per la partecipazione alla selezione tramite asta pubblica per l’assegnazione in concessione dell’unità immobiliare chiamata “caffetteria”, ubicata nell’area portuale della Darsena, lungo viale Gabriele D’Annunzio 30, con una superficie totale di 162,56 metri quadrati, oltre a un’area demaniale di suolo pubblico antistante, destinata all’installazione di arredi, di 63,40 mq”. Un tono leggermente formale per indicare che il bando emesso dall’amministrazione per un locale nel Porto dei milanesi, una delle zone più vivaci della vita notturna, ha ricevuto nessuna offerta, sorprendendo un po’ tutti. A cosa si deve tale situazione? È possibile che i potenziali interessati abbiano considerato eccessiva la cifra di partenza fissata da Palazzo Marino per i 225 mq, pari a 149.910 euro all’anno? Non si sa. Si trattava, inoltre, di una concessione decennale, valida fino al 26 maggio 2033. Tuttavia, erano previsti anche lavori: “Gli interventi di manutenzione e di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per ottenere licenze, permessi, nulla osta e autorizzazioni a norma di legge saranno a carico del concessionario”. Risultato: nessuna proposta pervenuta.